دور الثمانية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية

انتهت منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم للأندية حيث شهدت خروج إنتر ميلان الإيطالى وبنفيكا البرتغالى وفلامنجو البرازيلى.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي كلا من، بالميراس البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية

الجمعة 4 يوليو – 10 مساءً: الهلال السعودي × فلومينينسي البرازيلي

السبت 5 يوليو – 4 فجرًا: بالميراس البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي

السبت 5 يوليو – 7 مساءً: باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونخ الألماني

السبت 5 يوليو – 11 مساءً: ريال مدريد × دورتموند