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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عشرة عمر حقيقية.. أمير محروس يوجه رسالة لـ عمرو دياب

أمير محروس
أمير محروس
سارة عبد الله

وجه أمير محروس، الموزع الموسيقي، رسالة للفنان عمرو دياب بعد إصداره ألبوم غنائي جديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية.

وقال محروس عبر حسابه على إنستجرام: "الراجل دا في حياتي من 1988 من وقت ألبوم ميال، عشرة عمر حقيقية وهو إنسان وفنان حقيقة وما زال بيتعب وبيجتهد كأنه لسه مبتدئ"، مضيفا أنه عبارة عن منظومة صناعة فنية في إنسان واحد".

وتابع محروس: "الأسطورة عمرو دياب ربنا يخليك لينا وللفن ودايماً ترسم البهجة على وجهنا وتمتعنا بصوتك وفنك ومدرستك المنفردة اللى بنتعلم منها كلنا وبنحبها علشان بنحبك يا هضبة، يارب دايماً مع بعض في نجاح وخير وتميز ومليون مبروك يا هضبة".

ويضم الألبوم الأغاني التالية:
    •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)
    •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)
    •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)
    •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)
    •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)
    •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)
    •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)
    •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)
    •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)
    •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)
    •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني  التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

الألبوم متاح الآن على جميع منصات الاستماع الرقمية سواء على موقع يوتيوب أو منصات الموسيقى المختلفة.

أمير محروس عمرو دياب ابتدينا

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