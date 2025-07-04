كلنا أموات.. حمو بيكا يثير الجدل بسبب حذف أغاني أحمد عامر

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل مجددًا حول حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر، مؤكدًا أن الغناء ليس حرامًا، وأنه يكتسب رزقه من الغناء.

وقال حمو بيكا خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فيس بوك”: "لما حذفت أغاني أحمد عامر عشان ده واحد في ذمة الله والأغاني ميبقاش ليها وجود عندي، لكن إحنا مش بنعمل حاجة غلط لقمة عيشنا وهي دي شغلتنا وناس كتير بتاكل عيش وفاتحين بيوت".

وتابع: “إحنا مش بنعمل حاجة غلط أو حرام ولو بنعمل حاجة حرام ربنا اللي هيحاسبنا مش العبد، كلنا أموات وناس بتوصل ناس.. الحمد لله إحنا عارفين ربنا وبنصلي ومفيش حاجة غلط”.

واختتم: “إحنا وقفنا شغل امبارح بسبب وفاة أخويا أحمد عامر، وكان فيه أغاني هتنزل ووقفناها”.

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وفي لفتة تقديرية من النقابة، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.