قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
طريقة حصول الأجنبية المتزوجة من مصري على الجنسية
شبورة مائية صباحًا على الطرق ورياح نشطة .. والأرصاد تصدر تحذيرا
اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. سر ندم مصطفى كامل بعد وفاة أحمد عامر
الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية
مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو
لو بتقدم في وظيفة جديدة.. طريقة استخراج فيش جنائي
رئيس «الدبلوماسيين الروس»: موسكو مستعدة للحوار.. واستخدام المسيرات الأوكرانية يستهدف المدنيين
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
هل الإصابة بالتوحد من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلنا أموات.. حمو بيكا يثير الجدل بسبب حذف أغاني أحمد عامر

حمو بيكا
حمو بيكا
يمنى عبد الظاهر

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل مجددًا حول حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر، مؤكدًا أن الغناء ليس حرامًا، وأنه يكتسب رزقه من الغناء.

وقال حمو بيكا خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فيس بوك”: "لما حذفت أغاني أحمد عامر عشان ده واحد في ذمة الله والأغاني ميبقاش ليها وجود عندي، لكن إحنا مش بنعمل حاجة غلط لقمة عيشنا وهي دي شغلتنا وناس كتير بتاكل عيش وفاتحين بيوت".

وتابع: “إحنا مش بنعمل حاجة غلط أو حرام ولو بنعمل حاجة حرام ربنا اللي هيحاسبنا مش العبد، كلنا أموات وناس بتوصل ناس.. الحمد لله إحنا عارفين ربنا وبنصلي ومفيش حاجة غلط”.

واختتم: “إحنا وقفنا شغل امبارح بسبب وفاة أخويا أحمد عامر، وكان فيه أغاني هتنزل ووقفناها”.

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وفي لفتة تقديرية من النقابة، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

مطرب المهرجانات حمو بيكا الراحل أحمد عامر وفاة أخويا أحمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

ترشيحاتنا

المهندس خالد غمري

1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى شارل ديجول اليوم بطلب من فرنسا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس سمير زكري راعيًا مساعدًا بالكنيسة المعمدانية الأولى بالقاهرة

بالصور

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد