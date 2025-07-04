قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم بين ملاكي ودراجة نارية يسقط 3 مصابين أعلى محور 26 يوليو
سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تمثل دولة ما بعد الأسد
صدام ساخن بين تشيلسي وبالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في إسرائيل
حدث أمني في بيت حانون شمالي قطاع غزة
إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
مصادر فلسطينية: حماس ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء اليوم للوسطاء
انفجار ضخم في محطة وقود شرق روما.. وإصابات خطيرة بين المصابين
دعا لإجراء رادع.. مرصد الأزهر يدين تعرض مسلمة ورضيعها للتهديد بالقتل في ألمانيا
أرجو منكم الدعاء.. مروان عطية يوجه رسالة عقب إجراء عملية جراحية
الصحة: ناقشنا مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية إنشاء وحدات صحية خضراء مرنة بكفر الشيخ
عراقجي يدافع عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويؤكد التزام إيران بالرقابة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نيللي كريم من عطلة صيفية، بملابس بألوان وردية مبهجة، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

نيللي كريم

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

ويعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

أحدث أعمال نيللي كريم

وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي".

وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

يتناول الفيلم قضية عمالة الأطفال، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأمهات في مثل هذه الظروف، مع محاولة طرح حلول لهذه المشكلة الاجتماعية.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بهذا التعاون الثاني مع شريف سلامة، مشيرةً إلى أن الكيمياء بينهما ساعدت في تقديم أداء مميز في العمل السابق، وهو ما تأمل تكراره في هذا الفيلم الجديد.

من المتوقع أن يُعرض فيلم "هابي بيرزداي" قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في الفترة المقبلة.

فيلم "هابي بيرزداي" من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم حنان يوسف، حنان مطاوع، علي صبحي، وغيرهم.

نيللي كريم انستجرام آخر أعمال الفنانة نيللي كريم أعمال نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

وسام أبو علي

الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي: وسام أبو علي خارج الأهلي

شيكابالا

أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

ارشيفي

إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت

ارشيفي

حالات وفاة غامضة لموظفين في السفارة السويسرية في إيران

ارشيفي

هولندا تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد