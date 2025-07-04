فانيسا هادجنز تحتفل بعيد ميلاد زوجها كول تاكر برسالة حب

احتفلت النجمة الأمريكية فانيسا هادجنز بعيد ميلاد زوجها، لاعب البيسبول المحترف كول تاكر، الذي أتم عامه التاسع والعشرين يوم الأربعاء 3 يوليو، برسالة مليئة بالمشاعر عبر حسابها على إنستجرام.





نشرت هادجنز، البالغة من العمر 36 عامًا، صورة مرحة لها مع تاكر، وهما يرتديان نظارات شمسية غريبة ويقومان بتعابير وجه مضحكة، وكتبت في تعليقها:

“عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق/حبيبي/شريكي في الحياة.

@cotuck أنت كل شيء بالنسبة ليييييي. لا أحد يفعلها أفضل منك”.





ورد تاكر عليها في قسم التعليقات قائلًا: “أنتِ أفضل أم، شكرًا لك ”



الطريف أن عيد ميلاد تاكر يصادف أيضًا عيد ميلاد طفلهما الأول، الذي وُلِد في نفس اليوم من العام الماضي. كانت وسائل الإعلام قد التقطت صورًا لهما أثناء خروجهما من المستشفى مع الطفل، ما أثار غضب فانيسا التي انتقدت انتهاك خصوصية عائلتها في لحظة مهمة كهذه.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، هنأت هادجنز زوجها أيضًا بعيد الأب، ونشرت صورة له وهو يحتضن كلبًا صغيرًا أثناء جلوسه على متن طائرة، وكتبت:





“عيد أب سعيد لأفضل أب في العالم. أنت تجعل الأبوة أكثر مرحًا ومليئة بالموسيقى والسحر.”





الزوجان كانا قد أعلنا خطوبتهما في فبراير 2023، وتزوجا في حفل رومانسي أقيم في تولوم، المكسيك، يوم 2 ديسمبر 2023، في مراسم قادها الراهب السابق جاي شيتي، حيث ارتدت هادجنز فستان زفاف من توقيع فيرا وانغ، وطرحة مطرزة بعبارة: “السيدة ت، 2 ديسمبر 2023.”





ووصفت فانيسا لحظة رؤيتها لتاكر على المسبح بأنها: “أكثر لحظة عاطفية في حياتي. كدت أن أنهار وأتوقف عن المشي من شدة التأثر”.

قصة حب مليئة بالدعم والحب والاحتفاء بالحياة، يبدو أنها تزداد جمالًا مع مرور كل عام.



