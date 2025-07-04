ضريبة البعد.. فائق حسن يوجه رسالة لزوجته أصالة

حرص فائق حسن، زوج الفنانة أصالة نصري على توجيه رسالة رومانسية لها، بعدما طرحت ألبومها الجديد “ضريبة البعد”، ووصفها بـ "أيقونة الشرق".

وكتب فائق حسن عبر حسابه على "إكس": "مجهود كبير من فنانة حقيقية تعشق الغناء ويسكن فيها وتسكن فيه كل ما يدعو للإبداع هو ما صنعتيه بصوتك الغير عادي المتجدد مثل روحك بالحب والاخلاص والمعاني كانت الأغاني حكايات ومواقف".

https://x.com/FaikHassan/status/1940794918781227279

وأضاف: “شكرا لكل من ساهم وكل من اضاف ولكل من اجتهد لتقديم ضريبة البعد شكلا ومضمونا يدعو للفخر بصوت ايقونة الشرق صولا”.