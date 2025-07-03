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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة فرعونية.. أصالة تشوق جمهورها لألبوم ضربية البعد

اصالة
اصالة
يمنى عبد الظاهر

فاجأت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بالكشف عن البوستر التشويقي لأحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل عنوان “ضريبة البعد”، وذلك عبر قناة روتانا، استعدادًا لطرحه غدًا على جميع المنصات الموسيقية الإلكترونية.


وظهرت في البوستر بإطلالة فرعونية مبهرة، ارتدت خلالها زيًا أسود أنيقًا مزينًا بتفاصيل ذهبية فاخرة، مع تاج ملكي ضخم يحمل رمز «العين»، ما أضفى على ملامحها طابعًا مهيبًا ومميزًا مستوحى من روح الحضارة المصرية القديمة.

https://www.instagram.com/reel/DLkcYayidVv/?igsh=bHY4dG0xZ2Jtd2kw

البوستر حظي بتفاعل واسع من جمهور أصالة على مواقع التواصل، حيث أشاد الكثيرون بتميز اللوك واختلافه، وترقبهم لما ستحمله أغاني الألبوم من أحاسيس وأفكار جديدة.

يُذكر أن ألبوم “ضريبة البعد” يأتي بعد النجاح التي حققته أصالة خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال كلام فارغ، التي طرحتها مؤخرًا عبر منصة يوتيوب، حيث حققت ملايين المشاهدات، ومن كلمات منة القيعي.



 

المطربة السورية البوستر التشويقي ضريبة البعد بإطلالة فرعونية جمهور أصالة

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