أصالة تحيي ذكرى وفاة والدها بصورة نادرة من طفولتها

أحيت السورية أصالة نصري ذكرى وفاة والدها، بمناسبة عيد الأب، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أرفقتها بصورة نادرة من طفولتها برفقة والدها.

وكتبت أصالة في رسالتها: «يا أبي، كل سنة وأنت في روحي وكياني، في قلبي وسكنك... أدعو الله ربي أن يجعل جنّات النعيم مقامك، يا أطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته... عيدك في قلبي يتجدّد كل يوم، لم أنسك لحظة ولم تفارقني يوم، يا سيّد الرجال، يا مالك روحي، يا أبي».

وتفاعل عدد كبير من جمهور أصالة ومتابعيها مع المنشور، حيث عبّروا عن تأثرهم بكلماتها الصادقة، ودعوا لوالدها بالرحمة والمغفرة.

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.