أخبار الفن| وفاة ابن صلاح الشرنوبي.. بكاء ابنة أصالة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة ابن صلاح الشرنوبي، بكاء ابنة أصالة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

أعلنت النجمة لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في سريره.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نشرت شام الذهبي -ابنة الفنانة أصالة نصري- عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من افتتاح عيادتها أمس السبت.

ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، مع والدتها.

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 14 يونيو، في قبرص، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

شيعت ظهر اليوم، الأحد جنازة المهندس محمد ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

أحيت الفنانة روبي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 14 يونيو، لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حفل تخرجهم.

يستعد الفنان أبو، خلال موسم الصيف الحالي لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "توبة".

أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأحد 14 يونيو، في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

نشرت إحدى الشركات المنتجة، برومو أغنية الفنان حميد الشاعري الجديدة، التي تحمل اسم “ده بجد ولا بيتهيألي”، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نوال، تيزر أغنيتها الجديدة، ولم تكشف الاسم الأساسي للأغنية ليكون مفاجأة للجمهور.

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نجوى كرم، تيزر ثاني أغاني ألبومها “زين الزين”، ولم تكشف عن اسم الأغنية.