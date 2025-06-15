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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| وفاة ابن صلاح الشرنوبي.. بكاء ابنة أصالة

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: وفاة ابن صلاح الشرنوبي، بكاء ابنة أصالة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

ادعوله بالرحمة.. وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها

أعلنت النجمة لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في سريره.

نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل صلاح الشرنوبي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أحدث ظهور.. أصالة نصري تداعب حفيدتها جيهان

نشرت شام الذهبي -ابنة الفنانة أصالة نصري- عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من افتتاح عيادتها أمس السبت.

موقف مؤثر.. ابنة أصالة نصري تبكي وأمها تمسح دموعها

ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، مع والدتها.

اه ونص.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في قبرص

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 14 يونيو، في قبرص، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

شاهد.. تأثر محمد الشرنوبي في جنازة ابن عمه

شيعت ظهر اليوم، الأحد جنازة المهندس محمد ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أحيت الفنانة روبي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 14 يونيو، لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حفل تخرجهم.

يضم 6 أغنيات.. تفاصيل ألبوم توبة لـ أبو

يستعد الفنان أبو، خلال موسم الصيف الحالي لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "توبة".

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأحد 14 يونيو، في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

ده بجد.. طرح برومو أغنية حميد الشاعري الجديدة

نشرت إحدى الشركات المنتجة، برومو أغنية الفنان حميد الشاعري الجديدة، التي تحمل اسم “ده بجد ولا بيتهيألي”، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

صوتها يكفي.. طرح برومو أغنية نوال الجديدة

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نوال، تيزر أغنيتها الجديدة، ولم تكشف الاسم الأساسي للأغنية ليكون مفاجأة للجمهور.

طرح ثاني أغاني ألبوم نجوى كرم «زين الزين» اليوم

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نجوى كرم، تيزر ثاني أغاني ألبومها “زين الزين”، ولم تكشف عن اسم الأغنية.

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