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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة روبي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس السبت 14 يونيو، لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حفل تخرجهم. 

وأطلت روبي، على جمهور حفلتها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفستان أحمر قصير. 

وقدمت روبي، لجمهور الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (حتة تانية، ليه بيداري، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور. 

أغاني روبي

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلاً ضخما بـ مدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.

وروجت روبي للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن  يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان».

أعمال روبي 

وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية،  التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

روبي الفنانة روبي الجامعة الأمريكية القاهرة أغاني روبي

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