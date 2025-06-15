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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يضم 6 أغنيات.. تفاصيل ألبوم توبة لـ أبو

المطرب أبو
المطرب أبو
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان أبو، خلال موسم الصيف الحالي لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "توبة". 

تفاصيل ألبوم أبو 

يتضمن الألبوم 6 أغاني هي "أحلى حاجة"، "توبة"، "بان بان"، "بلاش بالليل"، "Come Back"، "قلبي هوا"، ومن المقرر طرح أول أغنية يوم 22 يونيو الجاري، فيما سيتم طرح باقي الأغاني تباعا بمعدل أغنية جديدة كل 10 أيام. 

ألبوم "توبة" من إنتاج محمد جابر Gama Music، ويتضمن أغاني من ألحان أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي. 

كما يتعاون "أبو" خلال هذا الألبوم مع الموزعين البارزين رامي سمير، توما، أمين نبيل، والشعراء تامر حسين، ومصطفى نصر، ومحمد أياتي، ود. طارق نديم.

أبو يؤجل طرح أغانية بسبب أحداث غزة 

وكان أعلن أبو فى فترة سابقة تأجيل طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الحرب العالمية”، بسبب الأحداث الجارية في لبنان، حيث كان من المقرر أن يتم طرحها اليوم الأربعاء.

ووجه “أبو”، خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رسالة اعتذار للجمهور، قائلا: “النهاردة كان المفروض تنزل أغنية الحرب العالمية، وأنا بعتذر لكم؛ بسبب الأحداث الإرهابية اللي بتحصل من الكيان المحتل في لبنان”.

وأضاف: "بس ده برضو ياخدني لموضوع إن الفن سواء المرئي أو المسموع.. فيلم، تمثيلية، لوحة فنية، أي كان نوع الفن، يعتبر النفس اللي بتاخده الناس بعد زحمة الحياة والتفاصيل والمشاكل اللي بيعيشوها في حياتهم اليومية، بيبقى الواحد عايز ياخد براح ونفس إن يروح يقرأ قصة أدبية أو يتفرج على تمثيلية أو يسمع أغنية أو يحضر حفلة.

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