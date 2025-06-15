تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي بمسجد عمر مكرم ظهرا

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، تفاصيل جنازة ابن عمه «الموسيقار صلاح الشرنوبي» الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وكشف محمد الشرنوبي، عن تشييع جنازة ابن عمه، ظهر اليوم الأحد من مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وكتب محمد الشرنوبي، عبر ستوري انستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم بمسجد عمر مكرم بالقاهرة».

وفاة ابن صلاح الشرنوبي

وكان أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

ولم تكشف أسرة الموسيقار صلاح الشرنوبي، أي تفاصيل أخرى حول الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد الشرنوبي, عبر فيسبوك: «إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي».