طرح ثاني أغاني ألبوم نجوى كرم «زين الزين» اليوم

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نجوى كرم، تيزر ثاني أغاني ألبومها “زين الزين”، ولم تكشف عن اسم الأغنية.

وأعلنت الشركة عن طرح ثاني أغاني ألبوم نجوى كرم اليوم، الأحد، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

نجوى كرم - زين الزين

وفي أول مايو الماضي، طرحت الفنانة نجوى كرم أحدث أغانيها بعنوان “زين الزين” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهى الأغنية الرسمية لألبومها الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الموسم الصيفي.

ألبوم نجوى كرم

وطرحت الفنانة نجوى كرم، بوستر ألبومها “زين الزين”، وظهرت فيه بفستان أسود طويل، وهي تمسك سيفا في يدها.

أحدث أغاني نجوى كرم

وسبق أن طرحت الفنانة نجوى كرم كليبها الجديد، الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” و3 منصات للموسيقى.

كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كشفت عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد".

أغاني نجوى كرم

وفي العام الماضي، طرحت نجوى كرم ألبوم “كاريزما”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب" من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

والأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم “كاريزما” بعنوان "مغرومة بحالي" من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.