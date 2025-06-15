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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موقف مؤثر.. ابنة أصالة نصري تبكي وأمها تمسح دموعها

أصالة نصري وابنتها شام
أصالة نصري وابنتها شام
سعيد فراج

ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، مع والدتها. 

وخلال المقطع، ظهرت شام الذهبي، في افتتاح عيادتها، وبجوارها أمها، وتقول للحضور إنها تفخر بأنها ابنة أصالة..

وتأثرت شام الذهبي، من الموقف وتساقطت دموعها أمام الحضور، وقامت أمها أصالة، بمسح دموعها في موقف مؤثر. 

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

ألبوم أصالة نصري الجديد

تواصل الفنانة أصالة التحضير لإصدار ألبومها الجديد، والمقرر طرحه في موسم الصيف. 

وتتعاون الفنانة أصالة في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول ، من خلال أغنية جبروت ، ويتولي تلحينها محمد عبيه ، وتوزيع أحمد أمين . 

أصالة نصري - بعض الأحيان

وكانت المطربة أصالة، قد طرحت أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان”، وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، إذ حققت مشاهدة عالية فور طرحها.

 

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 5 أغانٍ من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي.

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم “ثم أنا” لـ أصالة نصري، هي:

  • الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي.
  • كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله.
  • أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي.
  • ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم.
  • ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

 

أغاني أصالة

في شهر يناير 2024، طرحت أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب". 

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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