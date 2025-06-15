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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. تأثر محمد الشرنوبي في جنازة ابن عمه

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
قسم الفن

شيعت ظهر اليوم، الأحد جنازة المهندس محمد ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة. 

وشهدت جنازة محمد صلاح الشرنوبي، حضور الشاعر فوزي ابراهيم، والفنان محمد الشرنوبي (ابن عم الفقيد). 

محمد صلاح الشرنوبي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، تفاصيل جنازة ابن عمه «الموسيقار صلاح الشرنوبي» الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وكشف محمد الشرنوبي، عن تشييع جنازة ابن عمه، ظهر اليوم الأحد من مسجد عمر مكرم بالقاهرة. 

وكتب محمد الشرنوبي، عبر ستوري انستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم  بمسجد عمر مكرم بالقاهرة».

وفاة ابن صلاح الشرنوبي 

وكان أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي. 

ولم تكشف أسرة الموسيقار صلاح الشرنوبي، أي تفاصيل أخرى حول الجنازة وتشييع الجثمان. 

وكتب محمد الشرنوبي, عبر فيسبوك: «إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي».

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