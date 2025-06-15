لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها

أعلنت النجمة لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في سريره.

وكانت لطيفة تتواجد داخل الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم حين فُجعت بخبر رحيل شقيقها، ما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن العميق، خاصةً أن الواقعة أعادت لها مشهد فقدان والدتها الذي لم تتجاوزه بعد.

ونعت لطيفة شقيقها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "أخويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا أطيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان.. الله يرحمك يا روحي ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله".

ويُعد نور الدين أحد أفراد العائلة المقربين للطيفة، وكانت تربطهما علاقة قوية وشبه يومية، ما زاد من وقع الصدمة على النجمة التونسية.

لطيفة

جدير بالذكر أن الفنانة لطيفة كانت تستعد لطرح ألبومها الجديد بالتزامن مع موسم صيف 2025، وقد شاركت جمهورها مؤخرًا في استفتاء لاختيار اسم الألبوم من بين خمس أغنيات، وسط تفاعل كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى الآن لم تُحدد لطيفة موعدًا جديدًا لطرح الألبوم، ومن المتوقع أن تعلن عنه لاحقًا بعد تخطيها هذه المحنة العائلية الصعبة.