نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل صلاح الشرنوبي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب كامل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك :إنا لله وإنا إليه راچعون، أتقدم بخالص التعازي لأخي وصديق العمر الموسيقار صلاح الشرنوبي لوفاة نجله المهندس محمد صلاح الشرنوبي، داعياً الله أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

وشارك فى تشييع جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي كل من الفنان محمد الشرنوبي، والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل، كما شارك أيضا الشاعر فوزى إبراهيم وكيل جمعية الملحنين والمؤلفين والمنتج مصطفي محسن جابر وأقارب الفقيد وعائلته.

جاء ذلك بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي" .