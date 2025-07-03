اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وعلّق مدين على طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية قائلاً:

"ألف مبروك لأختي الغالية #صولا #أصالة، أغنية جديدة تضاف لمشوار نجاحاتنا مع بعض.. موجودة دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات، مستني رأيكم"

جدير بالذكر أن هذا التعاون امتدادًا لسلسلة من النجاحات جمعت بين مدين وأصالة على مدار السنوات، من أبرزها:

"شخصية عنيدة" – "هو حبيبي" – "مواقف مؤلمة" – "كل أما تفتكره" – "جابوا سيرته" – "أعراض الغياب"، وهي أغاني حققت تفاعل ونجاح ساحق.