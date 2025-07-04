خلاف مالي يؤجل إعارة حسام أشرف إلى سموحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الخلاف حول المقابل المادي وراء تأخر حسم إعارة حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول، إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الزمالك طلب 7 ملايين جنيه نظير إعارة اللاعب، بينما قدّم نادي سموحة عرضاً بقيمة 3 ملايين فقط، ما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتاً.

يُذكر أن حسام أشرف تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية زد، وادي دجلة، والمقاولون العرب، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال إلى سموحة، أملاً في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة خلال الموسم المقبل.