محافظ أسيوط: يوم حقلي بمنفلوط للتعريف بمحاصيل الأعلاف الخضراء

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرصها على توسيع آفاق التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لنقل أحدث الممارسات الزراعية إلى المزارعين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ورفع إنتاجية المحاصيل، ودعم جهود الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، نظمت يومًا حقليًا للتعريف بمحاصيل الأعلاف الخضراء غير التقليدية، شمل محاصيل الدخن والسورجم ولوبيا العلف، وذلك بعزبة شلقامي التابعة لمركز منفلوط، ضمن أنشطة برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A)، الذي يهدف إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الزراعية والغذائية.

وأضاف أن فعاليات اليوم الحقلي أُقيمت بحضور الدكتور أحمد البيباني مسؤول برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية بمحافظة أسيوط، والدكتور حمدينو أحمد الخبير الدولي للتنمية الزراعية بشركة AESA المنفذة للمشروع، والمهندس حمدي خليل مدير الإرشاد الزراعي بأسيوط، والمهندس محمود عبد السلام مدير الإدارة الزراعية بمنفلوط، إلى جانب فريق عمل البرنامج، وبمشاركة واسعة من المزارعين، بما يعكس حرص جميع الأطراف على دعم المزارع المصري ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إليه.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يُنفذ في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بأسيوط وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية التابعة لسفارة إيطاليا بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يعزز الشراكات التنموية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

وتضمن اليوم الحقلي تفقد الحقول الإرشادية التي تم تنفيذها خلال الموسم الزراعي الصيفي، واستعراض أحدث الممارسات الفنية الخاصة بزراعة محاصيل الأعلاف الخضراء غير التقليدية، والتعريف بمزاياها في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الأعلاف، وترشيد استهلاك المياه، ودعم تنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في دعم البرامج والمبادرات التنموية التي تستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير المعرفة الفنية للمزارعين، وتشجيع التوسع في الزراعات الحديثة والمحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين دخول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.