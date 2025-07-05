شرطة الاحتلال تقتحم مقر انتخابات نقابة المحامين في بيت حنينا

اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقر مجمع النقابات في بلدة بيت حنينا بالقدس، اليوم السبت تزامنا مع سير انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، ما أثار تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة ودوافعها تزامنا أيضًا مع اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس.

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الشرطة اقتحمت المقر وباشرت في تدقيق هويات جميع المتواجدين داخله ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت الشرطة أيضًا باستدعاء عوض السلايمة، عضو إقليم حركة "فتح" في القدس، للتحقيق معه على خلفية تواجده في المقر الانتخابي.

ولا تزال قوات شرطة الاحتلال متواجدة في المكان حتى اللحظة، مما يعكس تصعيدًا مستمرًا من جانب سلطات الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، ويُنظر إلى هذه الأفعال على أنها محاولة واضحة للتدخل في عمل هذه المؤسسات وعرقلة أنشطتها الطبيعية، بما في ذلك العملية الديمقراطية لانتخابات النقابات المهنية.