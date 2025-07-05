شيكابالا في عيون الكبار.. عبدالستار صبري: هتفضل بأهدافك في الذاكرة

وجه عبدالستار صبري نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض، بعد إعلان الأخير اعتزاله اللعب نهائيًا.



وأعلن شيكابالا، اعتزاله مساء الخميس الماضي خلال ظهوره التليفزيوني على شاشة «إم بي سي مصر 2»، منهمرًا بالبكاء لحظة وداعه لجمهور الزمالك.

وكتب عبدالستار صبري ، في منشور عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “آخر الجواهر السمراء في الملاعب المصرية، أخويا الصغير وأبن بلادي النوبة مفيش شك إنك واحد من عناقيد المهارات اللي هنفتقد لوجودها، لكن هتفضل يا شيكابالا بأهدافك الحلوة ومهاراتك الممتعة في القلوب”.