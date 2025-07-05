التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

في مواجهة من العيار الثقيل يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني فى السابعة مساء على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع ان يخوض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باشو – نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس – فيتور فيريرا – فابيان رويز- فيتينيا.

خط الهجوم: باركولا، كفاراتسخيليا.

بينما يخوض بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – جوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: جوشوا كيميش – ليون جوريتسكا – مايكل أوليز – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين.