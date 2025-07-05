نجم الزمالك الأسبق: شيكابالا قدوة وأحد أعظم من أنجبتهم الكرة المصرية

علق أحمد الكأس، نجم نادي الزمالك الأسبق، على قرار اعتزال محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مشيدًا بما قدمه من عطاءات فنية ومسيرة حافلة داخل المستطيل الأخضر.

وأكد الكأس، أن شيكابالا يعد من أبرز النجوم الذين أنجبتهم الكرة المصرية، ويستحق عن جدارة لقب "الأسطورة"، لما يمتلكه من موهبة فطرية وقدرات فنية نادرة، تجعله في مصاف كبار لاعبي العالم.

وأشار إلى أن شيكابالا واحد من القلائل الذين يتمتعون بمهارات خاصة، ولم يختلف عليه اثنان فيما يتعلق بإمكانياته الاستثنائية، إلى جانب إخلاصه الكبير لنادي الزمالك، وكونه أحد أبناء القلعة البيضاء الأوفياء.

وأضاف الكأس: “شيكابالا لاعب خلوق، يحظى بمحبة واحترام زملائه داخل وخارج الملعب، كما أن جماهير الزمالك تعتبره رمزًا ملهمًا سيظل محفورًا في تاريخ النادي”.

واختتم قائلاً: “شيكابالا لم يكن مجرد لاعب، بل قدوة ومصدر فخر لكل مشجع زملكاوي.. سيبقى رمزًا خالدًا في تاريخ الفارس الأبيض”.