لاعبو ليفربول يودعون ديوجو جوتا في جنازة حزينة بالبرتغال

وصل لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي برفقة الجهاز الفني إلى البرتغال، للمشاركة في جنازة زميلهم الراحل ديوجو جوتا، الذي فارق الحياة في حادث سيارة مروع بإسبانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية، حضر الجنازة المدير الفني للفريق أرني سلوت، إلى جانب عدد من النجوم البارزين مثل فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، وأليكسيس ماك أليستر، بالإضافة إلى النجمين السابقين جوردان هندرسون وجيمس ميلنر.

كان جوتا قد لقي مصرعه يوم الخميس الماضي، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، بعدما اشتعلت النيران في سيارتهما من طراز لامبورجيني إثر انفجار أحد الإطارات خلال السير.

وشهدت كنيسة "ساو كوسمي – كابيلا دا ريسوريساو" في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو، مراسم التأبين وسط حضور واسع من أفراد العائلة والأصدقاء، في مشهد اتسم بالحزن العميق على رحيل النجم البرتغالي الشاب.