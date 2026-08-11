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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عمرو فهمي يطالب رئيس الوزراء بتحويل بشبيش إلى مدينة

النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب
النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شارك النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، في الجولة الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم، والتي شهدت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.


وخلال الجولة، طالب النائب عمرو فهمي رئيس مجلس الوزراء بدراسة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل قرية بشبيش إلى مركز ومدينة بمحافظة الغربية، في ظل ما تتمتع به القرية من كثافة سكانية كبيرة، يصل تعداد سكانها إلى نحو 300 ألف نسمة، فضلًا عن صدور قرار سابق من المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية عام 2009 بشأن تحويلها إلى مركز، ووجود عدد من الإدارات والمصالح الحكومية بها، بما يؤهلها للارتقاء إلى مركز ومدينة.

كما طالب النائب  عمرو فهمي، بسرعة إسناد مشروع مستشفى بشبيش المركزي والبدء في أعمال الإحلال والتجديد والانتهاء منه في أسرع وقت، بما يسهم في توفير خدمة صحية متكاملة لأهالي بشبيش والقرى المحيطة بها، ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المراكز والمدن الأخرى لتلقي الخدمات الطبية.

وأكد عمرو فهمي أن مشروع «حياة كريمة» يمثل أحد أعظم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، لما أحدثه من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى، مشيرًا إلى ما شهدته قرى مركز زفتى من أعمال تطوير شاملة شملت الرصف والطرق والخدمات الصحية والمرافق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع مستشفى السنطة العام يمثل نموذجًا مهمًا لما تشهده محافظة الغربية من تطوير للمنظومة الصحية، موضحًا أن الأعمال بالمستشفى وصلت إلى نحو 90%، بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون جنيه، بما يعكس حجم اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة.

وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا مباشرًا في تحسين حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات.

النائب عمرو فهمي مجلس النواب محافظة الغربية

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