رسميًا.. بيرنلي يعلن التعاقد مع كايل ووكر قادمًا من مانشستر سيتي

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي رسميًا، تعاقده مع الظهير الأيمن المخضرم كايل ووكر، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع ووكر عقدًا يمتد لمدة موسمين، حتى صيف عام 2027، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين بيرنلي وسيتيزنز حول انتقال اللاعب.

وبحسب الاتفاق، سيحصل مانشستر سيتي على 5 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن هذا المبلغ ليس ثابتًا، بل يعتمد على أداء اللاعب مع بيرنلي خلال فترة العقد.

ولعب كايل ووكر، النصف الثاني من الموسم الماضي مع نادي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، لكن إدارة الروسونيري فضّلت عدم تفعيل خيار الشراء النهائي.

وينضم ووكر إلى بيرنلي ليعزز من خبرات الفريق، بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي، تُوّج خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية.