تعرف على موعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024، يوم الأحد 7 يناير المقبل، دون تحديد الشريك الإذاعي للحدث حتى الآن، بعدما أذيع العام الماضي عبر شبكة NBC.

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، لعام 2023، شهد عودة البث للحدث السنوي عبر شاشة التلفزيون، بعد صعوبات إذاعته عام 2022، في ظل الأزمة التي كانت تعاني منها رابطة هوليوود للصحافة، وحقق حوالي 6 مليون مشاهدة على الهواء.

وشهدت ليلة توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، التي أقيمت في يناير الماضي، حالة من السخرية الشديدة والجدل حول اتهام رابطة هوليوود للصحافة بالعنصرية فيما سبق، بدأت بمقدم الحفل جيرود كارمايكل الذي سخر من اختياره لهذه المهمة لأنه من ذوي البشرة السمراء.

وغاب 4 فنانين عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب من بينهم كيفن كوستنر الذي منعته الفيضانات والأمطار الغزيرة في سانتا مونيكا من حضور الحفل.

غابت الممثلة أماندا سايفريد بطلة The Dropout، عن تسلم جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في مسلسل قصير، بسبب انشغالها في تصوير عمل جديد. ومثلها الممثلة كيت بلانشيت التي لم تتسلم جائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Tár، بسبب انشغالها بموقع تصوير في المملكة المتحدة.

ولم تحضر الممثلة الشابة زيندايا حفل جولدن جلوب، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria.