تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على دعم رابطة هوليوود للصحافة بعد حملة الإصلاحات التي قامت بها.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب السينمائية لعام 2023:

أفضل فيلم دراما

The Fabelmans

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

The Banshees of Inisherin

أفضل ممثلة في فيلم دراما

كيت بلانشيت, Tár

أفضل ممثل في فيلم دراما

أوستن باتلر, Elvis

أوستن بتلر

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقى

كولين فاريل, The Banshees of Inisherin

كولين فاريل

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى

ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh wins Best Actress in a Musical or Comedy Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/Z98tnfDGH6 — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

أفضل ممثلة مساعدة في السينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

أفضل ممثل مساعد في السينما

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

أفضل مخرج سينما

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

Steven Spielberg wins Best Director of a Motion Picture for The Fabelmans. #GoldenGlobes pic.twitter.com/SjiUbLc0W7 — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

أفضل سيناريو سينمائي

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin



أفضل فيلم رسوم متحركة

Guillermo del Toro's Pinocchio

أفضل فيلم أجنبي

Argentina, 1985

أفضل موسيقى تصويرية

Justin Hurwitz, Babylon



أفضل أغنية أصلية

RRR (MM Keeravani - music, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj - lyrics)

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب التلفزيونية لعام 2023:

أفضل مسلسل دراما

House of the Dragon

أفضل ممثلة في مسلسل دراما

زيندايا Euphoria

زيندايا

أفضل ممثل في مسلسل دراما

كيفن كوستنر, Yellowstone

كيفن كوستنر

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى

Abbott Elementary

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى

كوينتا برونسون Abbott Elementary

كوينتا برونسون

أفضل ممثل مسلسل كوميدي أو موسيقى

جيريمي ألين وايت, The Bear



أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل

جوليا جارنر, Inventing Anna

أفضل ممثل مساعد في مسلسل

تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary

أفضل مسلسل قصير

The White Lotus

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

أماندا سايفريد, The Dropout

أفضل ممثل في مسلسل قصير

إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

An incredible performance that deserves the win for Best Actor - Limited Series, Anthology Series, or Television Motion Picture! So happy for you, Evan Peters! 🙌 #GoldenGlobes pic.twitter.com/AjEhIqsFjf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير

جينيفر كوليدج, The White Lotus

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير

بول والتر هاوزر , Black Bird