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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على دعم رابطة هوليوود للصحافة بعد حملة الإصلاحات التي قامت بها.

 

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب السينمائية لعام 2023:

 

أفضل فيلم دراما 

The Fabelmans

 

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي 

The Banshees of Inisherin

 

 

أفضل ممثلة في فيلم دراما 

كيت بلانشيت, Tár

 

أفضل ممثل في فيلم دراما 

أوستن باتلر, Elvis

 

أوستن بتلر

 

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقى 

كولين فاريل, The Banshees of Inisherin

 

كولين فاريل

 

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى

ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في السينما 

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

 

أفضل ممثل مساعد في السينما 

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل مخرج سينما 

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

 

 

أفضل سيناريو سينمائي 

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin
 

أفضل فيلم رسوم متحركة 

Guillermo del Toro's Pinocchio

 

أفضل فيلم أجنبي 

Argentina, 1985

 

أفضل موسيقى تصويرية 

Justin Hurwitz, Babylon
 

أفضل أغنية أصلية 

RRR (MM Keeravani - music, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj - lyrics)

 

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‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

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توم كروز خارج قوائم ترشيحات جولدن جلوب 2023.. لهذا السبب

 

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب التلفزيونية لعام 2023:

 

أفضل مسلسل دراما 

House of the Dragon

 

أفضل ممثلة في مسلسل دراما 

زيندايا Euphoria

 

زيندايا

 

أفضل ممثل في مسلسل دراما 

كيفن كوستنر, Yellowstone

 

كيفن كوستنر

 

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى

Abbott Elementary

 

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى

كوينتا برونسون Abbott Elementary

 

كوينتا برونسون 

 

أفضل ممثل مسلسل كوميدي أو موسيقى

جيريمي ألين وايت, The Bear
 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل

جوليا جارنر, Inventing Anna

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل 

تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary

 

أفضل مسلسل قصير 

The White Lotus

 

 

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

أماندا سايفريد, The Dropout 

 

أفضل ممثل في مسلسل قصير

إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير

جينيفر كوليدج, The White Lotus

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير

بول والتر هاوزر , Black Bird

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