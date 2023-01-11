تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على دعم رابطة هوليوود للصحافة بعد حملة الإصلاحات التي قامت بها.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب السينمائية لعام 2023:
أفضل فيلم دراما
The Fabelmans
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
The Banshees of Inisherin
أفضل ممثلة في فيلم دراما
كيت بلانشيت, Tár
أفضل ممثل في فيلم دراما
أوستن باتلر, Elvis
أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقى
كولين فاريل, The Banshees of Inisherin
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى
ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once
أفضل ممثلة مساعدة في السينما
أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever
أفضل ممثل مساعد في السينما
كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once
أفضل مخرج سينما
ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans
أفضل سيناريو سينمائي
مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin
أفضل فيلم رسوم متحركة
Guillermo del Toro's Pinocchio
أفضل فيلم أجنبي
Argentina, 1985
أفضل موسيقى تصويرية
Justin Hurwitz, Babylon
أفضل أغنية أصلية
RRR (MM Keeravani - music, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj - lyrics)
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب التلفزيونية لعام 2023:
أفضل مسلسل دراما
House of the Dragon
أفضل ممثلة في مسلسل دراما
زيندايا Euphoria
أفضل ممثل في مسلسل دراما
كيفن كوستنر, Yellowstone
أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى
Abbott Elementary
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى
كوينتا برونسون Abbott Elementary
أفضل ممثل مسلسل كوميدي أو موسيقى
جيريمي ألين وايت, The Bear
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل
جوليا جارنر, Inventing Anna
أفضل ممثل مساعد في مسلسل
تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary
أفضل مسلسل قصير
The White Lotus
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
أماندا سايفريد, The Dropout
أفضل ممثل في مسلسل قصير
إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير
جينيفر كوليدج, The White Lotus
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير
بول والتر هاوزر , Black Bird