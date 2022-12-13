‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

مسلسل نتفليكس Wednesday يحصد أول ترشيح
توم كروز خارج الترشيحات
الكوميديان جيرود كارمايل يقدم حفل توزيع الجوائز
إليزابيث ديبيكي تنافس بـ The Crown فى دور الأميرة ديانا
أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام ٢٠٢٣ قبل حوالي شهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته ال80، المقرر إقامته في لوس أنجلوس.
وتصدر فيلم The Banshees of Inisherin قوائم الأعمال السينمائية بثمانية ترشيحات بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
فيلم الكوميديا السوداء الذي تدور أحداثه في العشرينات ينافس على جائزة أفضل فيلم، ويبدو أن الطريق ممهدا له للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام.
شهدت القوائم أيضا عدد من الاخفاقات والأسماء الغائبة التي كان أبرزها خروج توم كروز من قائمة الأفضل تمثيليا رغم ترشيح فيلمه top gun 2 لينافس على جائزة أفضل فيلم دارما، بعدما أعاد للرابطة جوائزه السابقة العام الماضي اعتراضا على سياساتها في ظل النزاع الكبير الذي شهدته الجائزة العريقة العام الماضي، كما غابت النساء عن قائمة أفضل المخرجين.
نتفليكس تنافس بقوة
أيضا تفوقت نتفليكس هذا العام في ترشيحات جولدن جلوب، ونالت العديد من مسلسلاتها ترشيحات في قوائم هامة أبرزها the crown و Dahmer.
وحصد مسلسل نتفليكس Wednesday أول ترشيح جولدن جلوب له بعد نجاحه الكبير على المنصة العالمية، وهو ينافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي ضمن قائمة ضمت الأسماء التالية:
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
ومن المتوقع أن يحصد العمل العديد من جوائز جولدن جلوب في قوائم الترشيحات التي يعلن عنها حاليا.
وتدور أحداث مسلسل Wednesday عن شابة تمتلك قدرات خاصة، اضطرت أسرتها إلى نقلها لمدرسة يدرس بها العديد من الطلاب الذين يتمتعون بقدرات خارقة لتجد نفسها منخرطة في حل لغز قضايا قتل متعددة.
وتعرضت الممثلة الأمريكية الشابة جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday لحملة صارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تصرفها الطائش الذي كاد يعرض المئات من صناع العمل إلى الإصابة بفيروس كورونا.
جينا أورتيجا التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتصدر مسلسلها Wednesday قائمة مشاهدات منصة نتفليكس، تلقت ردود فعل عنيفة بعد اعترافها بتصوير أحد مشاهد رقص البارزو في العمل أثناء معاناتها مع أعراض فيروس كورونا.
وتسببت بطلة Wednesday في تساؤل العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى جدية صناع الأعمال الدرامية والسينمائية بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في ظل اشتداد الوباء بين سبتمبر 2021 ومارس 2022 في رومانيا.
ووصف أحد الجماهير عبر تويتر، تصريحات جينا أورتيجا بأنها خطيرة، وما حدث غير أخلاقي، وأنانية واضحة من جانبها أو من جانب المخرجين والمنتجين، بعد تعريض المئات من أعضاء فريق عمل Wednesdayعن قصد للإصابة بـ كوفيد 19.
الكوميديان يقدم حفل جولدن جلوب
اختير الكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل لتقديم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023 في نسخته الـ 80، وذلك قبل حوالي شهر من الحدث السنوي الذي يعود لمكانته هذا العام بعد فترة من المشكلات والأزمات.
جيرود كارمايكل الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وحائز على جائزة الإيمي، ويتولى تقديم استضافة حفل توزيع جوائز الإيمي في أبرز حركة تغيير قدمتها رابطة هوليوود للصحافة ضمن خطتها للتصدي للانتقادات السابقة الموجهة ضدها.
جيرود كارمايكل هو ممثل ومقدم عروض ستاند أي كوميدي، وصانع أفلام معروف، ومن أشهر أعماله The Carmichael Show وهو مسلسل حول حياته ومهنته، ويستعرض قصته مع صديقته وأزماته مع عائلته.
إليزابيث ديبيكي والجولدن جلوب
كما ترشحت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها في مسلسل The Crown، الذي لعبت فيه شخصية الأميرة ديانا بموسمه الخامس الذي يعرض حاليا على منصة نتفليكس.
ونالت إليزابيث ديبيكي التي تبلغ من العمر 32 عاما ترشيح جولدن جلوب هو الأول في مشوارها، عن العمل الذي من المتوقع أن يكون انطلاقة في مسيرتها الفنية.
وتصدر الموسم الخامس من مسلسل The Crown المركز الأول في مخططات والرسوم البيانية للمشاهدات عبر منصة نتفليكس العالمية، بعدما بلغ عدد مشاهداته 107 مليون ساعة خلال الأيام الخمس الأول بعد طرحه.
القائمة الكاملة
أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Triangle of Sadness
أفضل فيلم دراما
Avatar: The Way of Water
Elvis
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي
دييجو كالفا, Babylon
دانيال كريج, Glass Onion: A Knives Out Mystery
آدم درايفر, White Noise
كولين فاريل, The Banshees of Inisherin
رالف فينس, The Menu
افضل ممثل في فيلم دراما
أوستن باتلر, Elvis
براندون فريزر, The Whale
هيو جاكمان, The Son
بيل نيجي, Living
جيريمي بوب, The Inspection
أفضل ممثلة في فيلم دراما
كيت بلانشيت, Tár
أوليفيا كولمان, Empire of Light
فيولا ديفيس The Woman King
آنادي أرماس, Blonde
ميشيل ويليامز , The Fabelmans
أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقى
مارجو روبي, Babylon
آنيا تايلور جوي, The Menu
إيما طومسون , Good Luck to You, Leo Grande
ليزلي مانفيل, Mrs. Harris Goes to Paris
ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once
أفضل مخرج
جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water
دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once
باز لوهرمان, Elvis
مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin
ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans
أفضل ممثل مساعد سينما
بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin
كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once
باري كيوجان, The Banshees of Inisherin
براد بيت, Babylon
إيدي ريدماين, The Good Nurse
أفضل ممثلة مساعدة سينما
أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever
كيري كوندون, The Banshees of Inisherin
جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once
دولي دي ليون , Triangle of Sadness
كاري موليجان , She Said
أفضل فيلم رسوم متحركة
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Marcel the Shell With Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
Turning Red
أفضل موسيقى تصويرية
Alexandre Desplat, Guillermo del Toro’s Pinocchio
Hildur Guðnadóttir, Women Talking
Justin Hurwitz, Babylon
John Williams, The Fabelmans
Carter Burwell, The Banshees of Inisherin
أفضل أغنية
“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)
“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)
“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)
“Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)
“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
RRR الهند
All Quiet on the Western Front ألمانيا
Argentina, 1985 الأرجنتين
Close بلجيكا
Decision to Leave كوريا الجنوبية
أفضل سيناريو
تود فيلد, Tár
توني كوشنر وستيفن سبيلبرج, The Fabelmans
دانيال كوان ، دانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once
مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin
سارة بولي, Women Talking
ترشيحات الأعمال التلفزيونية
أفضل مسلسل دراما
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
Ozark
Severance
أفضل ممثل دراما
جيف بريدجز, The Old Man
كيفن كوستنر, Yellowstone
دييجو لزنا, Andor
بوب أودينكيرك, Better Call Saul
آدم سكوت , Severance
أفضل ممثلة دراما
إيما دارسي House of the Dragon
لورا ليني Ozark
إيميلدا ستونتون The Crown
هيلاري سوانك Alaska Daily
زيندايا Euphoria
أفضل مسلسل محدود
Black Bird
Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Pam and Tommy
The Dropout
The White Lotus: Sicily
أفضل ممثل في عمل قصير
تارون إيجرتون, Black Bird
كولين فيرث, The Staircase
أندرو جارفيلد, Under the Banner of Heaven
إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
سباستيان ستان, Pam and Tommy
أفضل ممثلة في عمل قصير
جيسيكا تشاستين, George and Tammy
جوليا جارنر, Inventing Anna
ليلي جيمس, Pam and Tommy
جوليا روبرت, Gaslit
أماندا سايفريد, The Dropout
أفضل ممثل مساعد في عمل قصير
موراي أبراهام , The White Lotus
دومسنال جليسون , The Patient
سيث روجن, Pam and Tommy
أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير
جينيفر كوليدج, The White Lotus
كلير دانس, Fleishman Is in Trouble
ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven
نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
أوبري بلازا, The White Lotus
أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Wednesday
أفضل ممثل في عمل كوميدي
دونالد جلوفر, Atlanta
بيل هادر, Barry
ستيف مارتن, Only Murders in the Building
مارتن شورت, Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت, The Bear
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برونسون Abbott Elementary
كالي كوكو The Flight Attendant
سيلينا جوميزOnly Murders in the Building
جينا أورتيجا Wednesday
جين سمارت Hacks
أفضل ممثل مساعد في التلفزيون
جون ليثجو The Old Man
جوناثان برايسThe Crown
جون تورتورو Severance
تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary
هنري وينكلر Barry
أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون
إليزابيث ديبيكي, The Crown
هانا أينبيندير, Hacks
جوليا جارنر, Ozark
جانيل جيمز, Abbott Elementary
شيريل لي رالف , Abbott Elementary