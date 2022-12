‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

مسلسل نتفليكس Wednesday يحصد أول ترشيح

توم كروز خارج الترشيحات

الكوميديان جيرود كارمايل يقدم حفل توزيع الجوائز

إليزابيث ديبيكي تنافس بـ The Crown فى دور الأميرة ديانا

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام ٢٠٢٣ قبل حوالي شهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته ال80، المقرر إقامته في لوس أنجلوس.

وتصدر فيلم The Banshees of Inisherin قوائم الأعمال السينمائية بثمانية ترشيحات بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم الكوميديا السوداء الذي تدور أحداثه في العشرينات ينافس على جائزة أفضل فيلم، ويبدو أن الطريق ممهدا له للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام.

جولدن جلوب

شهدت القوائم أيضا عدد من الاخفاقات والأسماء الغائبة التي كان أبرزها خروج توم كروز من قائمة الأفضل تمثيليا رغم ترشيح فيلمه top gun 2 لينافس على جائزة أفضل فيلم دارما، بعدما أعاد للرابطة جوائزه السابقة العام الماضي اعتراضا على سياساتها في ظل النزاع الكبير الذي شهدته الجائزة العريقة العام الماضي، كما غابت النساء عن قائمة أفضل المخرجين.

نتفليكس تنافس بقوة

أيضا تفوقت نتفليكس هذا العام في ترشيحات جولدن جلوب، ونالت العديد من مسلسلاتها ترشيحات في قوائم هامة أبرزها the crown و Dahmer.

وحصد مسلسل نتفليكس Wednesday أول ترشيح جولدن جلوب له بعد نجاحه الكبير على المنصة العالمية، وهو ينافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي ضمن قائمة ضمت الأسماء التالية:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

ومن المتوقع أن يحصد العمل العديد من جوائز جولدن جلوب في قوائم الترشيحات التي يعلن عنها حاليا.

جولدن جلوب

وتدور أحداث مسلسل Wednesday عن شابة تمتلك قدرات خاصة، اضطرت أسرتها إلى نقلها لمدرسة يدرس بها العديد من الطلاب الذين يتمتعون بقدرات خارقة لتجد نفسها منخرطة في حل لغز قضايا قتل متعددة.

وتعرضت الممثلة الأمريكية الشابة جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday لحملة صارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تصرفها الطائش الذي كاد يعرض المئات من صناع العمل إلى الإصابة بفيروس كورونا.

جينا أورتيجا التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتصدر مسلسلها Wednesday قائمة مشاهدات منصة نتفليكس، تلقت ردود فعل عنيفة بعد اعترافها بتصوير أحد مشاهد رقص البارزو في العمل أثناء معاناتها مع أعراض فيروس كورونا.

وتسببت بطلة Wednesday في تساؤل العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى جدية صناع الأعمال الدرامية والسينمائية بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في ظل اشتداد الوباء بين سبتمبر 2021 ومارس 2022 في رومانيا.

ووصف أحد الجماهير عبر تويتر، تصريحات جينا أورتيجا بأنها خطيرة، وما حدث غير أخلاقي، وأنانية واضحة من جانبها أو من جانب المخرجين والمنتجين، بعد تعريض المئات من أعضاء فريق عمل Wednesdayعن قصد للإصابة بـ كوفيد 19.

الكوميديان يقدم حفل جولدن جلوب

اختير الكوميديان الأمريكي جيرود كارمايكل لتقديم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023 في نسخته الـ 80، وذلك قبل حوالي شهر من الحدث السنوي الذي يعود لمكانته هذا العام بعد فترة من المشكلات والأزمات.

جيرود كارمايكل الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وحائز على جائزة الإيمي، ويتولى تقديم استضافة حفل توزيع جوائز الإيمي في أبرز حركة تغيير قدمتها رابطة هوليوود للصحافة ضمن خطتها للتصدي للانتقادات السابقة الموجهة ضدها.

جيرود كارمايكل هو ممثل ومقدم عروض ستاند أي كوميدي، وصانع أفلام معروف، ومن أشهر أعماله The Carmichael Show وهو مسلسل حول حياته ومهنته، ويستعرض قصته مع صديقته وأزماته مع عائلته.

إليزابيث ديبيكي والجولدن جلوب

كما ترشحت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها في مسلسل The Crown، الذي لعبت فيه شخصية الأميرة ديانا بموسمه الخامس الذي يعرض حاليا على منصة نتفليكس.

ونالت إليزابيث ديبيكي التي تبلغ من العمر 32 عاما ترشيح جولدن جلوب هو الأول في مشوارها، عن العمل الذي من المتوقع أن يكون انطلاقة في مسيرتها الفنية.

وتصدر الموسم الخامس من مسلسل The Crown المركز الأول في مخططات والرسوم البيانية للمشاهدات عبر منصة نتفليكس العالمية، بعدما بلغ عدد مشاهداته 107 مليون ساعة خلال الأيام الخمس الأول بعد طرحه.

القائمة الكاملة

أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

أفضل فيلم دراما

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

دييجو كالفا, Babylon

دانيال كريج, Glass Onion: A Knives Out Mystery

آدم درايفر, White Noise

كولين فاريل, The Banshees of Inisherin

رالف فينس, The Menu

افضل ممثل في فيلم دراما

أوستن باتلر, Elvis

براندون فريزر, The Whale

هيو جاكمان, The Son

بيل نيجي, Living

جيريمي بوب, The Inspection

أفضل ممثلة في فيلم دراما

كيت بلانشيت, Tár

أوليفيا كولمان, Empire of Light

فيولا ديفيس The Woman King

آنادي أرماس, Blonde

ميشيل ويليامز , The Fabelmans

أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقى

مارجو روبي, Babylon

آنيا تايلور جوي, The Menu

إيما طومسون , Good Luck to You, Leo Grande

ليزلي مانفيل, Mrs. Harris Goes to Paris

ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once

أفضل مخرج

جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water

دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once

باز لوهرمان, Elvis

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

أفضل ممثلة مساعدة سينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said

أفضل فيلم رسوم متحركة

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

أفضل موسيقى تصويرية

Alexandre Desplat, Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, The Fabelmans

Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

أفضل أغنية

“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)

“Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

RRR الهند

All Quiet on the Western Front ألمانيا

Argentina, 1985 الأرجنتين

Close بلجيكا

Decision to Leave كوريا الجنوبية

أفضل سيناريو

تود فيلد, Tár

توني كوشنر وستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

دانيال كوان ، دانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin

سارة بولي, Women Talking

ترشيحات الأعمال التلفزيونية



أفضل مسلسل دراما

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

أفضل ممثل دراما

جيف بريدجز, The Old Man

كيفن كوستنر, Yellowstone

دييجو لزنا, Andor

بوب أودينكيرك, Better Call Saul

آدم سكوت , Severance

أفضل ممثلة دراما

إيما دارسي House of the Dragon

لورا ليني Ozark

إيميلدا ستونتون The Crown

هيلاري سوانك Alaska Daily

زيندايا Euphoria

أفضل مسلسل محدود

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

أفضل ممثل في عمل قصير

تارون إيجرتون, Black Bird

كولين فيرث, The Staircase

أندرو جارفيلد, Under the Banner of Heaven

إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

سباستيان ستان, Pam and Tommy



أفضل ممثلة في عمل قصير

جيسيكا تشاستين, George and Tammy

جوليا جارنر, Inventing Anna

ليلي جيمس, Pam and Tommy

جوليا روبرت, Gaslit

أماندا سايفريد, The Dropout

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي أبراهام , The White Lotus

دومسنال جليسون , The Patient

سيث روجن, Pam and Tommy

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير

جينيفر كوليدج, The White Lotus

كلير دانس, Fleishman Is in Trouble

ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven

نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

أوبري بلازا, The White Lotus

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

أفضل ممثل في عمل كوميدي

دونالد جلوفر, Atlanta

بيل هادر, Barry

ستيف مارتن, Only Murders in the Building

مارتن شورت, Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت, The Bear



أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برونسون Abbott Elementary

كالي كوكو The Flight Attendant

سيلينا جوميزOnly Murders in the Building

جينا أورتيجا Wednesday

جين سمارت Hacks

أفضل ممثل مساعد في التلفزيون

جون ليثجو The Old Man

جوناثان برايسThe Crown

جون تورتورو Severance

تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary

هنري وينكلر Barry



أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون

إليزابيث ديبيكي, The Crown

هانا أينبيندير, Hacks

جوليا جارنر, Ozark

جانيل جيمز, Abbott Elementary

شيريل لي رالف , Abbott Elementary

جولدن جلوب6

جولدن جلوب4

جولدن جلوب3

جولدن جلوب2

جولدن جلوب 1