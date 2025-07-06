21 مليون دولار تُشعل سباق كأس العالم للأندية.. تعرف على الفرق المتأهلة لربع النهائي

تشهد النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 منافسة محتدمة مع اقترابها من محطتها الأخيرة. وتُقام البطولة هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو، وسط أجواء حماسية ومشاركة نخبة من أقوى الأندية العالمية.

تشيلسي وفلومينينسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في حجز أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي، بعد أن تمكن من تجاوز بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في الأداء حتى الدقائق الأخيرة.

وقبل ذلك، تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى المرحلة ذاتها بعد فوزه على الهلال السعودي بالنتيجة نفسها، مؤكدًا حضوره القوي في البطولة وقدرته على مجاراة كبار القارة الأوروبية.

قائمة الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وصلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي من البطولة، وتنافست بقوة من أجل حصد بطاقات العبور إلى المربع الذهبي. وضمت القائمة الفرق التالية:

فلومينينسي (البرازيل)

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بالإضافة إلى فرق أخرى شاركت بقوة في هذا الدور، ما أضفى مزيدًا من الحماس على مجريات البطولة.

جوائز ضخمة في الانتظار

من الجدير بالذكر أن مكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية تصل إلى 21 مليون دولار أمريكي، ما يرفع من سقف الطموحات لدى الأندية المشاركة، ويزيد من أهمية كل مباراة في البطولة.