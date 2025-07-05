تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

يعد صداع الحر من أشهر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف ويسبب متاعب عديدة ويستمر لفترة طويلة كما أن البعض يعانى من دوخة شديدة ودوار بسبب الحرارة الشديدة..فكيف يمكننا التخلص من كل هذه المشاكل بطرق سهلة؟!

نعرض لكم في هذا التقرير كيفية علاج الصداع والدوار الناتجين عن الحرارة من خلال ما جاء في موقع continentalhospitals.



إعادة الترطيب على الفور



الخطوة الأولى والأهم هي شرب الماء أو السوائل الغنية بالكهارل. تجنب الكافيين والمشروبات السكرية، فقد تزيد من تفاقم الجفاف وصداع الحر .

انتقل إلى بيئة باردة

اذهب إلى مكان مظلل أو مكيف للتخلص من صداع الحر واخلع ملابسك الزائدة واسترح.

ضع كمادات باردة



ضع قطعة قماش رطبة وباردة على جبهتك أو رقبتك و هذا يساعد على خفض درجة حرارة الجسم ويخفف الصداع الناتج عن الحرارة.

استلقِ وارفع ساقيك



إذا كنت تشعر بالدوار، استلقِ وارفع ساقيك لتحسين تدفق الدم إلى المخ.

استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية



يمكن أن يساعد الباراسيتامول أو الإيبوبروفين في تخفيف الألم، ولكن تجنب الإفراط في الاستخدام وحافظ دائمًا على رطوبة جسمك عند تناول الدواء للوقاية من صداع الحر.

مراقبة ضربة الشمس



إذا ساءت الأعراض مثل الارتباك، أو تسارع ضربات القلب، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور للوقاية من الهبوط والاغماء والمضاعفات الخطيرة.