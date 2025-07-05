قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثنائي فلسطيني على رادار الأهلي
شروط الأهلي لبيع وسام أبو علي والنادي يفاوض البديل.. خاص
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة
بديل وسام أبو علي| الأهلي يدرس ضم لاعب غير متوقع لكل لجماهير الأحمر
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد
عبد الله بن مساعد: متفائل دائما بتفوق الزمالك وعودته إلى منصات التتويج
كسّر المحل على الزباين | مشاجرة حامية في مطعم بفيصل لسبب مثير
عروض خرافية من أندية كبيرة لشراء وسام أبوعلي .. وهذا شرط الأهلي
الديهي يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بشأن الطريق الإقليمي: حياة الناس أهم
عرض سعودي لشراء عقد أشرف داري بمليوني دولار.. والأهلي يدرس الموقف
لأول مرة في تاريخ المنظمة.. تفاصيل اختيار مصري لرئاسة الفاو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
اسماء محمد

يعد صداع الحر من أشهر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف ويسبب متاعب عديدة ويستمر لفترة طويلة كما أن البعض يعانى من دوخة شديدة ودوار بسبب الحرارة الشديدة..فكيف يمكننا التخلص من كل هذه المشاكل بطرق سهلة؟!

نعرض لكم في هذا التقرير كيفية علاج الصداع والدوار الناتجين عن الحرارة من خلال ما جاء في موقع continentalhospitals.


إعادة الترطيب على الفور


الخطوة الأولى والأهم هي شرب الماء أو السوائل الغنية بالكهارل. تجنب الكافيين والمشروبات السكرية، فقد تزيد من تفاقم الجفاف وصداع الحر .

انتقل إلى بيئة باردة
اذهب إلى مكان مظلل أو مكيف للتخلص من صداع الحر واخلع ملابسك الزائدة واسترح.

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C

ضع كمادات باردة


ضع قطعة قماش رطبة وباردة على جبهتك أو رقبتك و هذا يساعد على خفض درجة حرارة الجسم ويخفف الصداع الناتج عن الحرارة.

الصداع المزمن.. أسبابه وأعراضه والوقايه منه

استلقِ وارفع ساقيك


إذا كنت تشعر بالدوار، استلقِ وارفع ساقيك لتحسين تدفق الدم إلى المخ.

استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية


يمكن أن يساعد الباراسيتامول أو الإيبوبروفين في تخفيف الألم، ولكن تجنب الإفراط في الاستخدام وحافظ دائمًا على رطوبة جسمك عند تناول الدواء للوقاية من صداع الحر.

 مراقبة ضربة الشمس


إذا ساءت الأعراض  مثل الارتباك، أو تسارع ضربات القلب، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم  فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور للوقاية من الهبوط والاغماء والمضاعفات الخطيرة.

صداع الحر صداع الحرارة صداع علاج الصداع علاج صداع الحرارة علاج صداع الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

شهادات إدخار جديدة بالبنوك المصرية

كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%

حد السحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM في مصر

ترشيحاتنا

وزارة المالية

الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع

وزير قطاع الاعمال العام

وزير قطاع الأعمال: شتايجنبرجر اللسان قصة نجاح حقيقية في استثمار موقع سياحي فريد

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان العمل بمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة

بالصور

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد