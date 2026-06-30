وزير الخارجية يبحث مع مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، سبل تعزير العمل الإفريقي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبدالعاطي دعم مصر لدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في دفع جهود التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

وأشار إلى الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع المفوضية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي ويسهم في إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار بالقارة، ودفع جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ويحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.

وفي السياق، تبادل الجانبان الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والقارية لاسيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

وشدد وزير الخارجية على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.

وبدوره.. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره للدور المصري الهام داخل الاتحاد الأفريقي، وما تضطلع به مصر من جهود لدعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها، مؤكدًا حرص المفوضية على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لإرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.