وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

زار وزير العمل حسن رداد، اليوم، عدد من المصابين في حادث مشروع القطار السريع بمدينة 6 أكتوبر، الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

واطمأن الوزير على الحالة الصحية للمصابين، واستمع إلى شرح من الأطباء بشأن طبيعة الإصابات والخطة العلاجية، موجهًا بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم اللازم للمصابين، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد وزير العمل أن سلامة العامل تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على استمرار متابعة حالة المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية.. وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بسرعة التعافي والعودة إلى أعمالهم سالمين.