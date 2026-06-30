المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة، لزيادة المساحات المنزرعة بـ المحاصيل الزراعية، وذلك من أجل توفير احتياجات المواطنين وتصدير باقي الكميات التي تفيض عن حاجة المواطنين.

وخلال السنوات الأخيرة أصبحت مصر تحقق أرقاما مرتفعة في نسب المحاصيل، وأيضًا ارقام الصادرات للدول الخارجية.

الزراعة

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يتراوح بين 3 أشهر وعام كامل، موضحًا أن الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي لأي سلعة يبلغ 3 أشهر.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن السلع التي يكفي مخزونها لمدة 3 أشهر هي السلع القابلة للتلف، والتي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للسلع آمن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزراعة

ولفت إلى أنه لا توجد أي مخاوف بشأن الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن أسعار السلع أقل مقارنة بالسنوات الماضية، وأن هناك سلعًا غير قابلة للتلف يتوافر منها مخزون يكفي لمدة عام كامل.

وأشار إلى أنه لا توجد أي أزمة تتعلق بتوافر السلع، مؤكدًا أن الدولة توفر مختلف السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية وأسعار مناسبة.



وتابع أنه لا توجد أي مشكلات تتعلق بمحصول القمح، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك صوامع قادرة على استيعاب كميات كبيرة من محصول القمح المحلي والمستورد، أن الصوامع الموجودة في مصر مؤمنة بالكامل، ولا تسمح حتى بدخول النمل، وهو ما يعكس عدم وجود أي هدر في محصول القمح، بفضل اعتماد الدولة على أحدث وسائل وتكنولوجيا التخزين.

ولفت إلى أن الموسم الحالي يُعد من أفضل مواسم إنتاج القمح من حيث المساحة والإنتاج والتوريد، موضحًا أن المزارعين زرعوا نحو 3 ملايين و700 ألف فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن متوسط إنتاجية الفدان يبلغ نحو 20 أردبًا، وأن المزارعين وردوا حتى الآن نحو 4.8 مليون طن من القمح، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى 5 ملايين طن، وفقًا لخطة وضعتها الدولة.

وأوضح أن الدولة تبنت خطة تشجيعية للمزارعين لتوريد القمح، من خلال تحديد أسعار مناسبة ومجزية لأردب القمح، وهو ما ساهم في زيادة كميات القمح الموردة إلى الحكومة.

كما قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، حيث شهد تحولا تاما في كل جوانبه، من أول الفلاح المصري المزارع البسيط الذي يتملكك حيازات صغيرة إلى الصادرات المصرية والطفرة الكبيرة التي حدثت فيها إلى المشروعات القومية غير المسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

وأضاف "جاد" خلال مداخلة تليفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حدثت تطورات فى القطاع الزراعى فالفلاح المصري كان عنده مشاكل في وصول الدعم والاسمدة وغيره، أصبحنا الآن نمتلك أكثر من 5.2 من مليون بطاقة حيازة الكترونية، فكارت الفلاح يضمن وصول الدعم الى مستحقيه، مضيفا وفى ترشيد الري أصبحت الآن جميع الزراعات ري حديث مطور.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: تم تنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر، كمشروع مليون ونصف فدان و1.1 مليون فدان في توشكى الخير إلى الدلتا الجديدة، مضيفا أن الأمر تطور فى الصادرات المصرية من 2.2 مليون طن إلى ما يقرب من 10 ملايين طن هذا العام وهذه الأرقام غير مسبوقة في الزراعة المصرية.

ونوه إلى أنه حدث اكتفاء ذاتيا في الدواجن، وبيض المائده، والالبان، والاسماك، وايضا فى اللحوم إذ وصل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 60%، كما تعدى القمح لاول مرة حاجز الـ 10 ملايين طن انتاج الى معدل توريد تقريبا 5 ملايين طن هذا العام، وأيضا الوصول الى 450 صنفا مسجلا من المحاصيل الاستراتيجية، وهذه انجازات كبيره جدا غير مسبوقه ولا تحصى في الزراعة المصرية.

وأشار “جاد” إلى آخر مشروع تم الإعلان عنه وأضخم مشروع هو الدلتا الجديدة، موضحا أنه لولا عمليات تطوير الري واعادة استخدام المياه وتدوير مياه الصرف الزراعي وتحويل مياه النيل التي كانت تهدر في البحر لما كنا الآن نمتلك هذا المشروع الضخم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية اصبحت الأولى عالميا في انتاجية الفدان للأرز المصري، وتحولنا من انتاج 2.6 طن للفدان الى اكثر من 4 ونص طن للفدان، وفى القمح احتلينا المركز الثاني عالميا، وفي انتاجيه فدان الذره الشامية احتلينا المركز الخامس عالميا، وفي السنوات القريبة القادمة حتى 2030 ممكن ان نتحدث عن اكتفاء ذاتي في القمح يتعدى حاجز 60%، فيوجد طفرة كبيرة جدا في المحاصيل.

وذكر خالد جاد أننا أصبح عندنا اكثر من 24 صنف قمح مزروع بدلا من صنفين من فقط على مستوى الجمهورية، وعندنا اكثر من تسع أصناف من الأرز المصري طبعا كل ذلك يعني إنجازات في الحقبة الأخيرة غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه حدثت طفرة واضحة للجميع فى بيض المائدة، حيث اصبح عندنا اكتفاء ذاتيا وفائضا، واليوم نتكلم أن نصنع البيض لنحافظ عليه، منوها إلى اننا وصلنا فى الدواجن الى 98% اكتفاء ذاتي وفي سنوات يكون عندنا فيها فائضا للتصدير، ووصلنا فى الأسماك إلى أكثر من 93% اكتفاء ذاتي، واللحوم الحمراء عندنا هذا العام فقط زياده اكثر من 8% عن العام الماضي والسنوات السابقة.

وأوضح "جاد" أن الدولة وصلت إلى هذا الإنجاز نتيجة السيطرة على الأمراض الوبائية التي كانت موجودة، والتوسع في المزارع الداجنة في الاراضي الصحراوية البعيدة عن الإصابة بالامراض، وتطوير وزيادة انتاجية السلالات الجديدة الموجودة، كما أصبح عندنا اليوم منظومة لتجويد المزارع.

وبين خالد جاد اننا اصبحنا نحتل المراكز الاولى في تصدير الموالح، و اصبح انتاجنا من التمور يتعدى 2 مليون طن، وتصدر أكثر من 420 سلعة زراعية لأكثر من 168 دولة حول العالم، موضحا أن صادراتنا في الـ 10 الـ12 سنة الاخيرة اتنقلت من 2 طن او اثنين من عشرة مليون طن الى 10 ملايين طن هذا العام.

لفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنه أصبح هناك ثقة عالمية في المنتج المصري، ففى الماضى كان يتم رفض بعض الشحنات، الآن كل سنة يزيد الإقبال على السلع، كما عندنا معمل ضخم جدا لقياس المتبقيات في النباتات وحجم الزراعة على مستوى عالمي، يفتح كل عام أسواقا جديدة، موضحا أنه أصبح لدينا أكثر من 24% من الدخل القومي معتمد على الصادرات الزراعية المصرية.