بسبب خلافات على قطعة أرض.. القبض على المتهم بإتلاف محصول زراعي بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإتلاف المحصول الزارعى الخاص به بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) أقر أنه مستأجر قطعة أرض زراعية بذات المركز بعقد إيجار بينه وبين أحد الأشخاص وفوجئ عقب ذلك بقيام الأخير بإتلاف المحصول الزارعى خاصته لخلاف بينهما لرغبة الأخير فى فسخ عقد الإيجار المحرر بينهما قبل إنتهاء مدته.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.