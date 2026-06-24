عايزين فلوس .. القبض على صانعة محتوى وزوجها بسبب فيديوهات خادشة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى وزوجها لقيامهما ببث فيديوهات خادشة بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى وزوجها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبطها وزوجها "له معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.