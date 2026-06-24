بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على جيرانهم بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على والدها وشقيقها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (والد الشاكية، شقيقها "مصابان بكدمات متفرقة")، وطرف ثان : (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية- مصاب بإشتباه كسر برسغ اليد"، ونجله) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب باستخدام "قطعة حديدية، سلاح أبيض".

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من (الأدوات المستخدمة فى التعدى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.. حيث أبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح.