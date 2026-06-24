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نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها بتخفيف عقوبة حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

خلال جلسة محاكمة المتهمة هدير عبد الرازق، دفع دفاعها ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر حرر بطريقة غير قانونية، واتهم كلًا من مقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التزوير.

وأوضح المحامي أن هناك تلاعبًا في بيانات المحضر وتناقضًا بين ما ورد به وبين أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، مطالبًا بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف مدى صحة هذا التزوير، مؤكدًا أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.

وطالب الدفاع بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر ذات الصلة للتحقق من تاريخ تحريره وتطابقه مع الإجراءات الرسمية، واستدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن ما ورد من تناقضات.

كما طالب محامي هدير عبدالرازق، ببرائتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. 

أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق ضجة مدوية على السوشيال ميديا، بعدما  قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية.

وجاء القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس البلوجر هدير عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا، وسط تصاعد مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية".

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة ،حيث قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"،  إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة 15 ديسمبر لمحاكمة المتهمين.

وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.


 

جنايات مستأنف هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة القاهرة الاقتصادية تهمة نشر فيديوهات خادشة

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