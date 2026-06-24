الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات سيدة بمحاولة خطف نجلتها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات وأحد الأشخاص والزعم بقيامه بمحاولة إصطحاب نجلتها حال تواجدها بمنطقة جسر السويس بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد القائمة بالنشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبرفقتها نجلتها (سن عام ونصف) قام أحد الأشخاص بحملها مما دعاها للشك فى أمره خشية قيامه بإصطحابها دون علمها .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أفاد بأنه كان يقوم بمداعبة الطفلة أمام والدتها واللهو معها ، إلا أنه فوجىء بقيام المذكورة بتوجيه اللوم له وتصويره ، وأيدت المذكورة ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.