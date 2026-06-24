ختام ملتقى الرقابة الإدارية حول أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي

شهد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ختام فعاليات الملتقى الأول للسادة أعضاء مجلس النواب حول "أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي" والذي عُقد خلال الفترة من 20 الى 24 يونيو 2026 بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة.

يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتسليط الضوء على الآليات الفعّالة لدعم كفاءة العمل الرقابي الذي يشكل خط الدفاع الأول لحماية مقدرات الوطن ، حيث تضمن الملتقى مناقشة عدد من الملفات الهامة حول تطورات الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية، التحديات والفرص الاقتصادية، برامج الحماية الاجتماعية، ملفات الطاقة والأمن المائي والغذائي، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وبمشاركة عدد من السادة الوزراء وقيادات الهيئة، كما تم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجالات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، ضبط الجرائم المستحدثة، والتوعية بمخاطر الفساد بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

يعد الملتقى فرصة لبناء جسور التواصل وإثراء الحوار حول مختلف القضايا الوطنية بما يسهم في صياغة رؤى وسياسات أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات ومواكبة مستهدفات التنمية ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائمها على أسس من العمل المشترك والكفاءة والفاعلية.



