حر بؤونة.. تحذيرات عاجلة من تأثير ارتفاع الحرارة على المحاصيل الزراعية

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء فترة "الهدنة المناخية" التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مؤكدًا بدء موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، بالتزامن مع دخول النصف الثاني من شهر "بؤونة" القبطي، الذي يُعرف تقليديًا بارتفاع درجات الحرارة وسيطرة الأجواء شديدة السخونة.

الكتل الهوائية الحارة تعود من جديد

وأوضح فهيم أن حالة الاستقرار النسبي التي سادت الأجواء خلال الفترة الماضية بدأت في الانحسار، لتعود الكتل الهوائية الحارة تدريجيًا إلى التأثير على مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التغيرات المناخية تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع الزراعي، خاصة مع وجود العديد من المحاصيل الصيفية في مراحل نمو حساسة تحتاج إلى متابعة دقيقة وإدارة جيدة للعمليات الزراعية المختلفة.

توصيات عاجلة للمزارعين

ودعا رئيس مركز معلومات المناخ المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بالتعامل مع الموجات الحارة، مشددًا على أهمية تنظيم مواعيد الري بما يتناسب مع الظروف الجوية المتوقعة، والحرص على توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل وتجنب تعريض النباتات للإجهاد الحراري الذي قد يؤثر على معدلات النمو والإنتاجية.

وأكد أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من اليقظة في تنفيذ العمليات الزراعية، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى حار ورطب على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء ليلًا ستكون معتدلة ورطبة على أغلب الأنحاء، وتميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق القيم المسجلة في الظل، وهو ما يعزز الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة

ووفقًا لبيانات الهيئة، تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح نشطة

ولفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

فرص محدودة للأمطار

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20%، فضلًا عن احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، وقد يصاحبه رذاذ خفيف غير مؤثر.

دعوة لمتابعة التحديثات الجوية

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع توقعات استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة وعودة التأثير المتزايد للكتل الهوائية الساخنة على معظم أنحاء الجمهورية.