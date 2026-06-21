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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى ضيف حلقة اليوم من قبل الماتش.. مفاجاة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المستثمرين.

عيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه.. رئيس شعبة الذهب يعلن مفاجأة

تواصل أسعار الذهب خلال هذه الفترة انخفاضات ملحوظة، وما يجعل الشراء فرصة للكثير من المواطنين، قبل الارتفاعات المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي.

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو عن أسعار الذهب، وقالت مذيعة البرنامج خلود زهران، أن أسعار الذهب الآن تشهد انخفاضات كبيرة، وعيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه اليوم.

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات كبيرة، وأن كل الأرباح التي حققها في بداية عام 2026، انخفضت الآن.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز، أن الذهب يواصل تراجعه في مصر للأسبوع السادس ليسجل أدنى مستوياته، منذ بداية عام 2026.

مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن إطلاق مشروع عمراني بالقاهرة الجديدة


شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا عن «ميدار» التي من بينها مدينة "مدى".

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو يشهد فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة.

الرئيس السيسي يؤكد دعم المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران وحل القضية الفلسطينية


أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول المعنية، لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودفع مسار التفاوض نحو اتفاق شامل ومستدام.

انتقلت إلى دائرة الموت.. جابر القرموطي يكشف كواليس تعرضه لحادث مروري
 

كشف الإعلامي جابر القرموطي تفاصيل تعرضه لحادث مروري خلال توجهه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم حلقة برنامج «حلوة بلادي».

وقال الإعلامي جابر القرموطي إنه يعتذر للمشاهدين بسبب تأخر حلقة اليوم، موضحًا أنه تعرض لحادث مروري مروع على الطريق صباح اليوم.

وأضاف: «قبل أي شيء، يجب أن يكون في السيارة إطار احتياطي (استبن)، كما يجب على كل شخص أن يهتم بسيارته ويجري لها الصيانة الدورية، حتى لو كانت قديمة».

أستاذ أمراض صدرية: كورونا «تحوّر معملي».. والأسلحة البيولوجية أصبحت حروب العصر الحديث
 أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية والرئيس السابق للجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مصر لم تكن طرفًا في الجدل الدائر حول أصل الفيروس، مشددًا على أهمية الوعي الصحي وطمأنة المواطنين.

فيروس قديم وتحور خطير
وأوضح أن فيروس كورونا ليس جديدًا، بل له جذور قديمة وسبق أن ظهر في صور مختلفة، مشيرًا إلى أن ما حدث في “كوفيد-19” كان تطورًا أو تحويرًا معملًا جعله أكثر انتشارًا وقدرة على التهرب من المناعة.

الأسلحة البيولوجية في الحروب الحديثة

وأشار إلى أن الأسلحة البيولوجية أصبحت بديلًا للحروب التقليدية، لافتًا إلى خطورة المعامل البحثية المنتشرة عالميًا، والتي قد تُستخدم في تحوير فيروسات شديدة الخطورة.

إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص نقص بعض أنواع الأدوية من الأسواق، لكن شعبة الأدوية خرجت وقالت إن هذا الكلام غير صحيح، وأن مصر متقدمة في تصنيع الدواء، واننا في طريقنا لتصنيع أدوية الأورام والأنسولين محليًا.

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع أي دواء على مستوى العالم إذا توافرت الإمكانات اللازمة، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج والتطور.

متحدث الصحة: الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم صحة المرأة بالجمهورية الجديدة

في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وفق مفهوم شامل لا يقتصر على العلاج فقط، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والأسرة، بما يضمن بناء مجتمع صحي متوازن بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وذلك ضمن مستهدفات “الجمهورية الجديدة”.

أحمد موسى ضيف حلقة اليوم من «قبل الماتش».. تعرف على الموعد
 أكدت الإعلامية سارة مجدي أن برنامج «قبل الماتش» يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وأضافت أن برنامج «قبل الماتش» يقدمه النجمان محمد ثروت وعمرو رمزي، وأن الحلقة الأولى من البرنامج حققت نحو 20 مليون مشاهدة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة البرنامج بسيطة لكنها مبتكرة، حيث يعتمد على التفاعل مع الجمهور والحديث عن المباريات المرتقبة.

الأرصاد: الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة لـ36 درجة.. وصيف 2026 يبدأ بطقس حار ومستقر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام فصل الصيف رسميًا، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

طقس أول أيام الصيف
أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة اليوم تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 33 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 35 و36 درجة.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل رطب خلال ساعات الليل.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 21 يونيو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.96 جنيه

سعر الشراء: 49.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.89 جنيه

سعر الشراء: 57.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.96 جنيه

سعر الشراء: 66.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أسعار الدولار الأرصاد أحمد موسى الصحة كورونا جابر القرموطي الرئيس السيسي شعبة الذهب الذهب مصطفى مدبولي

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