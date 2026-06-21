أستاذ أمراض صدرية: كورونا «تحوّر معملي».. والأسلحة البيولوجية أصبحت حروب العصر الحديث

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية والرئيس السابق للجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مصر لم تكن طرفًا في الجدل الدائر حول أصل الفيروس، مشددًا على أهمية الوعي الصحي وطمأنة المواطنين.

فيروس قديم وتحور خطير

وأوضح أن فيروس كورونا ليس جديدًا، بل له جذور قديمة وسبق أن ظهر في صور مختلفة، مشيرًا إلى أن ما حدث في “كوفيد-19” كان تطورًا أو تحويرًا معملًا جعله أكثر انتشارًا وقدرة على التهرب من المناعة.

الأسلحة البيولوجية في الحروب الحديثة

وأشار إلى أن الأسلحة البيولوجية أصبحت بديلًا للحروب التقليدية، لافتًا إلى خطورة المعامل البحثية المنتشرة عالميًا، والتي قد تُستخدم في تحوير فيروسات شديدة الخطورة.

سلامة التجربة المصرية

وأشاد بالتجربة المصرية في مواجهة الجائحة، مؤكدًا أنها اعتمدت على بروتوكولات علاجية ناجحة ساهمت في تقليل الخسائر مقارنة بدول أخرى.

جدل اللقاحات والآثار الجانبية

وتطرق إلى لقاحات كورونا، موضحًا أن آثارها الجانبية نادرة مقارنة بأعداد متلقي اللقاح حول العالم، وأن فوائدها كانت ضرورية في مواجهة وباء تسبب في ملايين الوفيات عالميًا.