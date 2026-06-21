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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه.. رئيس شعبة الذهب يعلن مفاجأة

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تواصل أسعار الذهب خلال هذه الفترة انخفاضات ملحوظة، وما يجعل الشراء فرصة للكثير من المواطنين، قبل الارتفاعات المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي.

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو عن أسعار الذهب، وقالت مذيعة البرنامج خلود زهران، أن أسعار الذهب الآن تشهد انخفاضات كبيرة، وعيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه اليوم.

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات كبيرة، وأن كل الأرباح التي حققها في بداية عام 2026، انخفضت الآن.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز، أن الذهب يواصل تراجعه في مصر للأسبوع السادس ليسجل أدنى مستوياته، منذ بداية عام 2026.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

أنصح المواطنين بشراء الذهب

الذهب
الذهب


وأضاف هانى ميلاد: خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر، "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

الذهب
الذهب

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الموعد

الذهب
الذهب


وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب
الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5177 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6040 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6903 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48320 جنيه.

أسعار الذهب الذهب شعبة الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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