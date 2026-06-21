مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المستثمرين.

وأوضح مدبولي أن المشروع الجديد يقام باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، ويضم مكونات متنوعة تشمل الأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى جانب مناطق متخصصة للغذاء والملابس، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يأتي في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية المستدامة.