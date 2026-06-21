انتقلت إلى دائرة الموت.. جابر القرموطي يكشف كواليس تعرضه لحادث مروري

كشف الإعلامي جابر القرموطي تفاصيل تعرضه لحادث مروري خلال توجهه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم حلقة برنامج «حلوة بلادي».

جابر القرموطي

وقال الإعلامي جابر القرموطي إنه يعتذر للمشاهدين بسبب تأخر حلقة اليوم، موضحًا أنه تعرض لحادث مروري مروع على الطريق صباح اليوم.

وأضاف: «قبل أي شيء، يجب أن يكون في السيارة إطار احتياطي (استبن)، كما يجب على كل شخص أن يهتم بسيارته ويجري لها الصيانة الدورية، حتى لو كانت قديمة».

جابر القرموطي

وأوضح أنه لولا عناية الله لكانت العواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن إطار السيارة انفجر بشكل مفاجئ، ما تسبب في اهتزاز السيارة بصورة مرعبة.

وقال جابر القرموطي: «شعرت أنني انتقلت من دائرة الحياة إلى دائرة الموت في لحظات»، مؤكدًا أن النجاة كانت بفضل الله.

واختتم جابر القرموطي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصيانة الدورية للسيارات لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح، وظهر الإعلامي جابر القرموطي، بكاوتش السيارة على الهواء، وهم يتحدث عن الحادثة.