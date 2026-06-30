وزير الاستثمار: الدبلوماسية التجارية إحدى ركائز تحقيق التكامل التجاري مع دول العالم

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين.

وعُقدت الاختبارات على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة، للمتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، وذلك ضمن إجراءات المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمار في الكفاءات الشابة، وإعداد جيل جديد من الملحقين التجاريين القادرين على تمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن اختيار الكوادر الجديدة للانضمام إلى السلك التجاري يتم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يضمن انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل الدولة المصرية في المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

إعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية تمتلك المعرفة المتخصصة، والمهارات العملية، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، بما يعزز دور التمثيل التجاري المصري باعتباره إحدى الأذرع التنفيذية للدولة في الترويج الاقتصادي، ودعم الصادرات، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم حضوره في الأسواق العالمية، ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وجرى تشكيل لجنة الاختبارات الشفوية برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، بما يضمن إجراء تقييم مهني وموضوعي وشامل للمتقدمين وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأكد الوزير أهمية الاختبارات الشفوية باعتبارها إحدى أهم مراحل عملية الاختيار، حيث تستهدف قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين، ومدى إلمامهم بمهارات التواصل، وصنع القرار، والتفاوض، والقدرة على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية، بما يعزز قوة التمثيل الاقتصادي المصري، ويدعم مكانة مصر الدولية، ويرفع من قدرة ممثليها على خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته، مؤكدًا أن منظومة الاختبارات أُعدت وفق معايير دقيقة تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز دور التمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم المصالح الاقتصادية للدولة المصرية في الخارج، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة، وقادر على تعظيم المصالح الاقتصادية المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.