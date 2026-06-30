قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد المصري يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: الدبلوماسية التجارية إحدى ركائز تحقيق التكامل التجاري مع دول العالم

الدكتور محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين.

وعُقدت الاختبارات على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة، للمتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، وذلك ضمن إجراءات المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025. 

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمار في الكفاءات الشابة، وإعداد جيل جديد من الملحقين التجاريين القادرين على تمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن اختيار الكوادر الجديدة للانضمام إلى السلك التجاري يتم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يضمن انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل الدولة المصرية في المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

إعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية 

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية تمتلك المعرفة المتخصصة، والمهارات العملية، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، بما يعزز دور التمثيل التجاري المصري باعتباره إحدى الأذرع التنفيذية للدولة في الترويج الاقتصادي، ودعم الصادرات، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم حضوره في الأسواق العالمية، ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وجرى تشكيل لجنة الاختبارات الشفوية برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، بما يضمن إجراء تقييم مهني وموضوعي وشامل للمتقدمين وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأكد الوزير أهمية الاختبارات الشفوية باعتبارها إحدى أهم مراحل عملية الاختيار، حيث تستهدف قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين، ومدى إلمامهم بمهارات التواصل، وصنع القرار، والتفاوض، والقدرة على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية، بما يعزز قوة التمثيل الاقتصادي المصري، ويدعم مكانة مصر الدولية، ويرفع من قدرة ممثليها على خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته، مؤكدًا أن منظومة الاختبارات أُعدت وفق معايير دقيقة تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز دور التمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم المصالح الاقتصادية للدولة المصرية في الخارج، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة، وقادر على تعظيم المصالح الاقتصادية المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.

وزير الاستثمار الأسواق العالمية الصادرات التمثيل التجاري الأسواق الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات

مستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس للصحة: طفرة غير مسبوقة بالقطاع الصحي منذ ثورة 30 يونيو

سماح حسن

سماح حسن: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ الدولة وتؤكد أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد

بالصور

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد