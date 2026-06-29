قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج
الحكومة تناقش إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج
أبو العينين: قانون الضرائب تعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا وآن الأوان لطرح قانون جديد بفكر استثماري يواكب العصر
أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
وفاة ابن الفنانة السورية نورا رحال
هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال
محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية مصر 2030
خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة
محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني
ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: تيسير التجارة الخارجية وتأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة للتصدير

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحسن بيئة الاستثمار، ويدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور كل من  إسماعيل طلعت، العضو المنتدب للمؤسسة، و سفيان لحمر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة. وتعد مؤسسة Development Partners International (DPI) من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، حيث تدير أصولًا واستثمارات مشتركة تتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاستثمار في الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة.

وأكد الوزير التزام الدولة باستمرار الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال، موضحًا أن الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهات الجمركية والجهات الخدمية، واصلت تقديم خدماتها بصورة منتظمة، مع زيادة ساعات التشغيل في عدد منها.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية لا تتحقق بقرارات منفردة، وإنما عبر مسار متكامل من الإصلاحات المتراكمة والمتسقة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار

وأشار إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يمثل عملية تراكمية تتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجرائية، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية والأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع استمرار تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز قدرة الشركات على النمو وجذب الاستثمارات.

تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، إلى جانب تطوير منهجيات تقييم الشركات، بما يراعي طبيعتها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن نجاح الإصلاحات لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات والتنظيمات، وإنما يتطلب ضمان التطبيق الفعلي لها داخل الجهات التنفيذية والرقابية، بما يعزز كفاءة منظومة الاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن منظومة ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، فيما يتمثل التحدي الحالي في توفير التمويل للشركات خلال مراحل النمو والتوسع، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات الواعدة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة حجم أعمالها.

وأكد الوزير العمل على تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتمويل وأنشطة الشركات، بما يدعم تقييم التحديات وصياغة سياسات تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية.

ونوّه إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التجارة، مؤكدًا أهمية دعم الشركات المبتكرة، والعمل على تطوير منظومة بيانات التجارة الخارجية، وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير، والتمثيل التجاري، والخدمات التمويلية، بما يساعد الشركات على التعرف على الفرص بالأسواق الخارجية واتخاذ قرارات التوسع، بما يدعم المصدرين ويزيد الصادرات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات لدعم المصدرين، من خلال إتاحة المعلومات والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب الوصول المباشر للشركات، وتقديم الدعم الفني والتأهيل للتصدير، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتيسير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية

وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية، من خلال تطوير معامل الفحص، وتأهيل مزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية، إلى جانب تحديد السلع والقطاعات ذات الأولوية لتحفيزها وتنميتها، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية والتكامل مع أكبر اللاعبين عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة تدعو للفخر، مؤكدًا العمل على الترويج لهذه المناطق محليًا وعالميًا، وزيادة تنافسية منتجاتها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة، ومؤسسات الاستثمار الدولية، ورواد الأعمال، ومجتمع الأعمال، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير الاستثمار الاقتصاد المصري بيئة الأعمال مؤسسات الاستثمار الدولية رواد الأعمال الأسواق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

ميسي

ميسي ملك المونديال.. أرقام استثنائية للأسطورة الأرجنتينية في كأس العالم 2026

الحسين عموتة

صحيفة مغربية تكشف أول قرارات عموتة مع الأهلي.. تقييم القائمة وتأجيل حسم مصير الثلاثي المغربي

هاري كين

برشلونة يستفسر عن هاري كين.. واللاعب يحسم موقفه

بالصور

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد