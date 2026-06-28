وزير الاستثمار: نقدم كل الدعم للمستثمر الجاد في الإنتاج والتشغيل والتوظيف

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، و تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، و محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية.



وشهد اللقاء استعراض مشروعات شركة سكاتك في مصر في مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في مراكز البيانات والطاقة النظيفة، وخطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية.



كما استعرض مسؤولو الشركة استثماراتها الحالية في مصر، والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، إلى جانب خططها لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.



وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أولوية رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.



وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.



وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات، وعلى رأسها مراكز البيانات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعظم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة

.وأكد الوزير استمرار الوزارة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم المستثمرين، وتطوير آليات الاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المستدامة.

بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية

وأضاف أن الدولة تمضي في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.



ومن جانبه، أكد السفير إريك هوسم أن الشركات النرويجية تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال في البلدين.



وقال تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا التزامها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي أسهم في نجاح مشروعات الشركة وتعزيز خططها التوسعية.